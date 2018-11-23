تعرض الكابل الضوئي إلى القطع في محافظة صلاح الدين

2018/11/23 | 00:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أعلنت وزارة الاتصالات، الخميس، تعرض الكابل الضوئي لمشروع الانترنت إلى قطع في مدينة تكريت.وقالت الوزارة في حسابها على “فيس بوك”، اليوم (22 تشرين الثاني 2018)، إن “مشروع الكابل الضوئي تعرض إلى قطع في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.وأضافت إن “القطع أدى إلى توقف سعة الانترنت بمقدار ٦ لمدا”، مؤكدةً أن “كوادرها […]

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