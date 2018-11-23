2018/11/23 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الملفات التي بحثها الرئيس العراقي في عواصم مختلفة؛ توضح الاهتمام الاقتصادي الذي يتمتع به الرجل.وهذا يجعل طريقة إدارة الدولة في المرحلة القادمة، أسهل من السابق، إذ أنّ الاقتصاد ومخرجاته قد تحقق، مطالب الناس وتقلّص من حجم المعاناة وبالتالي تفضي إلى استقرار مطلوب في النظام السياسي.إنّ المسؤولية الخارجية التي يضطلع بها الرئيس، تشير الى … بغداد…”بين عراقين”!

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