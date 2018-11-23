2018/11/23 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرت رئاسة الجمهورية وعلى طول الدورات السابقة ، وحتى انتخابات 2018 بفترة شكلية ، إذ لم تمارس أي نشاط لها يذكر طيلة الفترة الماضية ، سوى علاقات بروتوكولية وشكلية في نفس الوقت ، دون ممارسة أي أدوار تنفيذية او تشريعية ، وتنحصر مهمته بالدور التشريفي ليس الا ، وما دون ذلك فهي بيد رئيس الوزراء … رئيس الجمهورية بنسخته الجديدة ؟!!

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الجمهورية بنسخته الجديدة ؟!! كتابات.

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