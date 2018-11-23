2018/11/23 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وُلد الهدى فالكائنات ضياء … وفمُ الزمان تبسّم وثناءُ نعم ولادةُ محمد ولادة ُالهدى لسحق الضلال، ولادة النور لمحو الظلام، ولادة العدل ليسحق الظلم، ولادة العلم ليمزّق عتمة الجهل، ولادة الخير ليزيل الشر.ولادةُ محمد لينقذ البشرية من الظلمات الى النور، ولد رحمة للعالمين، ورسالة إنسانية للناس أجمعين، ولد محمد فأحيا الإنسانية قبل الدين، وحرَّره … المنهجَ الرسالي في إحياء ذكرى النبي.

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