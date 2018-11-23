نائب عن سائرون: نرحب بزيارة البارزاني ونريد علاقات جيدة بين أربيل وبغداد

2018/11/23 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – بغدادأوضح النائب في البرلمان العراقي عن تحالف سائرون، رامي السكيني، أنه إذا كانت زيارة الرئيس مسعود البارزاني لبغداد من أجل دعم موقف العراق الموحد، فهي مرحب بها، فنحن نريد علاقات جيدة بين الإقليم وبغداد، والانتفتاح بينهما.وقال رامي السكيني، لشبكة رووداو الإعلامية: "نحن لا نميل لأي نزعة انفصالية، بل نريد أن نتحدث عن خارطة العراق الموحد الذي يضم كل الأطياف، الأجناس، المعتقدات، وأن يكون بلداً يحتوي الجميع، ويكون فوق الجميع".وأضاف السكيني: "أعتقد أن التفاهم والتنسيق التجاري، القانوني، الإداري، والسياسي، مطلوب، إلى جانب التفكير بعقلية جديدة مع بغداد، وتلافي الأخطاء السابقة".وأردف قائلاً: "نتمنى أن تكون الاقتباسات السابقة عبرة للسياسيين والزعماء، وأن تخلق في الوقت ذاته جواً سياسياً معتدلاً لا يميل إلى دعوات من هنا وهناك".يذكر الرئيس مسعود البارزاني، وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، وعقد سلسلة اجتماعات مع الشخصيات والأطراف السياسية وكبار المسؤولين.تحرير: أوميد عبدالكريم إبراهيم

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