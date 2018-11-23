الاتصالات توضح سبب ضعف الانترنت

2018/11/23 | 00:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين-بغداد]توضحت وزارة الاتصالات، اليوم الخميس، سبب ضعف الانترنيت في العراق.وذكر بيان للوزارة، تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، عن" تعرض الكابل الضوئي لمشروع الإنترنت إلى قطع في منطقة [الشرقاط /تكريت] في محافظة صلاح الدين".وأضاف ان" هذا القطع أدى إلى توقف سعة الإنترنت بمقدار من ٦ لمدا علما أن الوزارة اتخذت إجراءات لغرض تعويض السعات من خلال المشروع البحري [ريلاينس]؛ لغرص المحافظة على جودة الخدمات واستمرارها".

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