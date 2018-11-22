ماروتا: أعتبر نفسي في عطلة

2018/11/23 | 00:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويترأكد بيبي ماروتا مدير يوفنتوس السابق أنه يأخذ وقته للتفكير والاسترخاء قبل تسلم عمله الجديد، الذي بات مسألة وقت مع إنتر ميلان.

وقال ماروتا:"في الوقت الحالي من الواضح أني أنهيت حقبة الفوز مع يوفنتوس".



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وأضاف:"أعتبر نفسي في عطلة وآخذ بعض الوقت للتفكير، لذلك أنا أستمتع بأمسيات اضطررت لرفضها في السابق".

وأوضح:"سأقيم السيناريو الجديد الذي يقترحه عالم كرة القدم عليَّ".

وبات ماروتا قريباً للغاية من الانضمام إلى النيراتزوري، الغريم الأزلي ليوفنتوس، رغم عدم توقيعه على أي عقود حتى الآن.

يذكر أن ماروتا عاد لتوه من الصين، بعد لقاءاته مع ملاك إنتر "مجموعة سونينج" ورئيس النادي ستيفن تشانج.





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