زجاجة عبد العال تسيطر علي ردود افعال لقاء الزمالك والداخلية

2018/11/23 | 00:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبده الليثي فيسبوك تويتر حقق الزمالك الفوز على نظيره الداخلية، بهدف قاتل لمحمود عبدالمنعم كهربا، ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

كهربا تعادل للزمالك في الدقيق 10 ، بعد تقدم الداخلية في الدقيقة 3، قبل أن يعود كهربا بهدف الفوز في الدقيقة 89 من عمر اللقاء.

وجاءت ردود أفعال قوية عقب اللقاء بالإشادة بأداء الزمالك، وأيضًا التعليق على واقعة علاء عبدالعال المدير الفني للداخلية برفع القميص الأحمر والاشتباك مع جماهير الأبيض.



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ونرصد لكم بعض ردود أفعال جماهير الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

#الزمالك_الداخليةنجم المباره بعد محمود علاء 💪👍البرنس اللي حدف الإزازه 😂😂😂

— Sameh Elshimy (@sameh672012) November 22, 2018كهربا دفعلهم الوصل اللي كان عليهم 😂🤣 #الزمالك_الداخليه

— Mحmd ELDesoky 🇦🇹 (@MohamedMizo90) November 22, 2018هو الزمالك عمال يكسب ماتشات ورا بعضة ليه كدة ؟؟؟؟#الزمالك_الداخليه

— hana mohie (@Hanamohie) November 22, 2018في دقيقة واحدة #الزمالك يتعادل و #الوصل يتعادلإيش الطعامة هاذي ياليلة الخميس!! 😂#الزمالك_الداخليه

— Ahmad Shams (@Ahmadshams3) November 22, 2018بستغرب علي الاهلاويه الـ سايبين مشاكل فريقهم وخساره بطولاتين وراء بعض ومستوي الفريق الضعيف في المباريات الاخيره وداخل يتكلم علي مباراه #الزمالك_الداخلية ياعم خليك في فريقك

—  الحاوي (@elhawy64) November 22, 2018#الزمالك_الداخليه الروح و العزيمة اهم مكسب pic.twitter.com/5oHy19GU5A

— ehab farag (@ehabmai) November 22, 2018يااااه يامصطفي يافتحي وحشتنا ياراجل ⁦❤️⁩#الزمالك_الداخليه

— ♡ Ahmed ♡ ...♠ (@AhmedSa17965116) November 22, 2018محخود علاء كل ماتش بيثبت جدارتة في الوجود اساسي في دفاع المنتخب #الزمالك_الداخلية

— Hamoudie (@hamoudiahmed07) November 22, 2018

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