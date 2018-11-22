تاريخ بوتشيتينو في ديربي لندن ضد تشيلسي

2018/11/23 | 00:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويترتعج مدينة لندن بالفرق المشاركة في البريميرليج، والفرق المعتادة على الصعود والهبوط بشكل مستمر، وبطبيعة الحال تزحم بالديربيات.

السبت المقبل لدينا موعد مع ديربي لندني جديد، بين توتنهام هوتسبر وتشيلسي، نستعرض تاريخ تلك المباراة على مر آخر 4 مواسم..



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تولى الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو قيادة توتنهام في مايو 2014، ليبدأ بناء مشروعه المستمر مع السبرز حتى الآن.

خاض بوتشيتينو 10 مباريات ضد البلوز، بواقع 8 في البريميرليج وواحدة في كأس الرابطة 2015 (2-0 لتشيلسي) وأخرى في كأس الاتحاد 2017 (4-2 لتشيلسي أيضاً).

بداية صراعات البريميرليج أتت في الثالث من ديسمبر 2014، بفوز ساحق لتشيلسي (جوزيه مورينيو) 3-0، ولكن سريعاً في مباراة الدور الثاني في الأول من يناير 2015، عاد توتنهام وفاز 5-3.

فاز تشيلسي بالبريميرليج ثم ساءت أوضاعه في الفترة الأخيرة الشهيرة لمورينيو، لينتهي ذهاب التاسع والعشرين من نوفمبر بالتعادل السلبي، وبعد بضعة أيام أقيل المدرب البرتغالي وحل جوس هيدينك بدلاً منه.

كان السبرز هم المنافس الوحيد لمعجزة هذا الموسم ليستر سيتي، ولكن تشيلسي نجح في إعاقته وحسم اللقب لصالح الثعالب في الثاني من مايو 2016، بالتعادل 2-2 وهدف إيدين هازارد الشهير في الدقيقة 83.

تسلم أنطونيو كونتي الدفة ببداية الموسم الجديد، وفاز بأول ديربي له ضد توتنهام 2-1 في السادس والعشرين من نوفمبر 2016، ولكن السجال استمر بفوز الديوك 2-0 في الإياب برأسيتي ديلي ألي.

سارت الأمور على نهج ثابت، كل فريق يفوز في ملعبه ويخسر خارجه أو تنتهي المباراة بالتعادل، ولكن الآية انقلبت في موسم كونتي الثاني والأخير، حين حقق الفوز في ويمبلي 2-1 بهدفي ماركوس ألونسو، بينما خسر 3-1 في ستامفورد بريدج.

ربما يتفوق البلوز في تلك الفترة إجمالاً بالفوز في مباراتي الكأسين، ولكن الأمر شبه متساوي في البريميرليج، فكل فريق فاز بـ3 مباريات وتعادلا في 2 من أصل 8، وسجل توتنهام 14 هدفاً مقابل 13 للبلوز، فكيف يفض ماوريتسيو ساري هذا الاشتباك؟ بالفوز أم الخسارة؟

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