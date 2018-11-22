عاجل| انفجار لم تعرف طبيعته ضمن منطقة البراضعية وسط البصرة

2018/11/23 | 00:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجار لم تعرف طبيعته ضمن منطقة البراضعية وسط البصرة

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