2018/11/23 | 00:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراقبون: الجيش العراقي هو الجيش الوحيد الذي قاتل دجالي إيران وانتصر عليهم وكسر شوكتهم ودك طهران وكر الشيطان

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