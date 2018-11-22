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مراقبون: الجيش العراقي هو الجيش الوحيد الذي قاتل دجالي إيران وانتصر عليهم
2018/11/23 | 00:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مراقبون: الجيش العراقي هو الجيش الوحيد الذي قاتل دجالي إيران وانتصر عليهم وكسر شوكتهم ودك طهران وكر الشيطان

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