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كيفية التعامل مع عادات زوجك المزعجة
2018/11/23 | 00:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكتشفت بعض العادات المزعجة في زوجك بعد زواجكما، فلا تقلقي، فهذا يحدث مع الجميع، وهو من الأمور الشائعة بين المتزوجين حديثاً! تذكري أنك تحبين زوجك وأن انزعاجك من بعض الأمور والعادات يعني أنك تتعرفين على جزء جديد فيه.

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