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ايران وتدمير الشعب العراقي بالمخدرات
2018/11/23 | 00:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كانبرا – استراليا المخدرات هي الآفة الخطيرة القاتلة التي بدأت تنتشر في العراق بعد عام 2003م بشكل لم يسبق له مثيل، حتى أصبح خطراً يهدد المجتمع العراقي بالانهيار.

وتبعاً لانتشار هذه المخدرات ازداد حجم التعاطي، حتى أصبح تعاطي المخدرات وإدمانها وترويجها مصيبة كبرى ابتلي بها الشعب العراقي في الآونة الأخيرة، وإن لم نتداركها ونقض عليها …

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