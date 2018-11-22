فيديو| المبعوث الأممي إلى اليمن يلتقي زعيم الميليشيات الحوثية في صنعاء

2018/11/23 | 00:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث زعيم المليشيات الحوثية في صنعاء.



وبحث جريفيث خلال اللقاء مع زعيم المتمردين سبل إجراء مشاورات جديدة في السويد مطلع الشهر المقبل إضافة إلى التسهيلات المطلوبة لنقل الجرحى للخارج وإعادتهم.



المزيد من التفاصيل عبر التقرير المصور.

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