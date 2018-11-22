فيديو| محلل يكشف أهمية زيارة ولي العهد السعودي إلى الإمارات

2018/11/23 | 01:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، أن بلاده شريكة لفرنسا في الحرب على التطرف والإرهاب ودعم قيم التسامح وتعزيز الحوار.

وبحث الشيخ محمد بن زايد والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون علاقات الصداقة والتعاون الثنائي في العديد من المجالات الحيوية وسبل تنمية الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ونقل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الى الرئيس الفرنسي تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وتمنياته للشعب الفرنسي الصديق مزيدا من التقدم والازدهار.

وعبر عن تقديره لما لمسه من حرص الرئيس ماكرون على دعم العلاقات الإماراتية – الفرنسية، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعطي العلاقات مع الجمهورية الفرنسية أهمية كبيرة، وتسعى إلى تطويرها وترقيتها في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية وغيرها.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن هناك حرصا متبادلا بين البلدين على استمرار التشاور على أعلى المستويات حول القضايا المشتركة، خاصة في ظل وجود أطر مؤسسية لتعزيز هذا التشاور وتفعيله مثل اللجنة الإماراتية – الفرنسية المشتركة، والحوار الاستراتيجي الإماراتي – الفرنسي وغيرهما.

وأشار إلى أن الشراكة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية لا تتوقف عند الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية فحسب، وإنما تمتد إلى الجوانب الثقافية والحضارية أيضاً وهو ما يعبِّر عن نفسه في الكثير من المظاهر والشواهد، مثل جامعة السوربون – أبوظبي ومتحف اللوفر- أبوظبي والتعاون بين البلدين من أجل حماية التراث الثقافي في مناطق النزاعات.

واعتبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن علاقة البلدين تخطت مفهوم المصالح الاقتصادية والسياسية والثقافية المتبادلة لتصل إلى مستوى الالتقاء في رسالة إنسانية مشتركة تدعو إلى حوار الثقافات والحضارات ونشر مفاهيم التسامح ونبذ كل أشكال التطرف والإرهاب وتحقيق السلام والازدهار لشعوب العالم ودوله كافة.

وقال إن دولة الإمارات تحرص على توطيد علاقاتها الثقافية والعلمية خاصة مع الدول الصديقة التي لها إسهامات تاريخية ممتدة في هذه المجالات وذلك انطلاقا من مبدأ أساسي تنتهجه الدولة في سياساتها الخارجية وهو ضرورة التواصل مع الشعوب والثقافات والحضارات الأخرى وعلومها باعتبارها أساسا لبناء علاقات متينة و واعية.

من جانبه رحب الرئيس الفرنسي بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى بلاده، معربا عن ثقته في أن الزيارة ستسهم في توثيق التعاون البناء ودعمه بين البلدين إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم الجانبين.

وأكد الجانبان حرص البلدين على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق على أعلى مستوى حول القضايا الإقليمية والقضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك.

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