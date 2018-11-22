هيثم بن محمد شطورو - الإضراب العام في تونس

2018/11/23 | 01:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هيثم_بن_محمد_شطورو إضراب عام آخر في تونس يقوم به الاتحاد العام التونسي للشغل طبعا، اليوم الخميس 22 نوفمبر 2018.الاضراب العام في تونس يعني سقوط الحكومة.أول إضراب عام قرره الإتحاد كان في ديسمبر 1951، وكان المطلب هو الدفاع عن القضية التونسية العادلة ومؤازرة الوطنية التونسية وحزب الدستور الجديد في المطالبة بالحقوق التونسية الثابتة وإعلان رفض للموقف الفرنسي الرسمي المتمثل في محاولة تكريس السيادة المزدوجة في تونس، ......

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