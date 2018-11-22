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رباط بعد الفوز في ديربي البصرة : قدمنا اداء ممتاز ونهدي الفوز للجماهيرنا الوفيه .
2018/11/23 | 01:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حيدر عبد الكريم / sport now   ضمن مباريات الجولة الثامنه من الدوري العراقي الممتاز حقق الميناء فوزاً مهماً على ضيفه نفط الجنوب في ديربي البصرة بهدف دون رد جاء بأمضاء المهاجم الكرواتي أيدين .

  وفي تصريح خص به وكالة sport now “قال محمد جبار رباط قائد فريق الميناء ان الفريق حقق نتيجة ممتازه

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