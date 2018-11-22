رباط بعد الفوز في ديربي البصرة : قدمنا اداء ممتاز ونهدي الفوز للجماهيرنا الوفيه .

2018/11/23 | 01:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حيدر عبد الكريم / sport now ضمن مباريات الجولة الثامنه من الدوري العراقي الممتاز حقق الميناء فوزاً مهماً على ضيفه نفط الجنوب في ديربي البصرة بهدف دون رد جاء بأمضاء المهاجم الكرواتي أيدين .وفي تصريح خص به وكالة sport now “قال محمد جبار رباط قائد فريق الميناء ان الفريق حقق نتيجة ممتازه

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