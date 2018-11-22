2018/11/23 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال ليفربول في بيان نشره عبر موقعه الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة به إن ماني وافق على عقد طويل الأمد دون تحديد المدة الزمنية.

وقال ماني في البيان: "أنا سعيد جداً بتمديد عقدي مع ليفربول، إنه يوم عظيم لي وأنا أتطلع قدماً لمساعدة الفريق والنادي لتحقيق أحلامنا لاسيما الألقاب".

وأضاف: "قلت دائماً عندما علمت أنه لدي الفرصة للقدوم إلى هنا لم أفكر مرتين.



النادي الصحيح واللحظة الصحيحة والمدرب الصحيح أيضاً.



اتيت إلى هنا وأنا سعيدٌ جداً".

وتابع: "بالنسبة لي فقد اتخذت أفضل قرار في حياتي".

وسجل اللاعب السنغالي البالغ 26 عاماً، 7 أهداف هذا الموسم في 16 مباراة، فيما يبلغ مجموعه العام مع الريدز 40 هدفاً في 89 مباراة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليفربول وماني يوطدان الشراكة) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليفربول وماني يوطدان الشراكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).