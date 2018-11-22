الإصابة قد تبعد خوانفران عن لقاء أتلتيكو وبرشلونة

2018/11/23 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي أتلتيكو مدريد تعرض ظهيره خوانفران لإصابة في ربلة الساق أثناء التدريب الخميس، ما يهدد مشاركته في المباراة المرتقبة مع برشلونة المتصدر السبت في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأعلن نادي العاصمة الذي يحتل المركز الثالث في الترتيب بفارق نقطة فقط عن النادي الكاتالوني، إصابة لاعبه، من دون تحديد فترة غيابه.

الا أن صحيفة "ماركا" رجحت ألا يتمكن اللاعب البالغ 33 عاما، من المشاركة في مباراة برشلونة على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في مدريد.وسيشكل غياب خوانفران في حال تأكده، معضلة دفاعية جديدة للمدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني المحروم من جهود المدافعين الأوروغوانيين دييغو غودين وخوسيه ماريا خيمينيز، في حين عاود المدافعان الفرنسي لوكاس هرنانديز والمونتينيغري ستيفان سافيتش التدريب منذ فترة قصيرة.ويتصدر برشلونة بطل الثنائية الموسم الماضي، الترتيب مع 24 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن كل من إشبيلية الوصيف وأتلتيكو مدريد الثالث وديبورتيفو الأفيس الرابع.

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