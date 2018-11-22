هل أصبح العراق (بلاد الأسود) حائطًا قصيرًا لمغامرات إيران الشيطانية في المنطقة؟

2018/11/23 | 01:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشطون: السفير الإيراني يهدد الشعب العراقي بعواقب وخيمة إذا لم يفتح العراق أسواقه للبضائع الإيرانية ولم يتخذ موقفًا من العقوبات الأمريكية التي جلبتها إيران لنفسها

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