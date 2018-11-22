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ناصر طلاع : مباراة النفط صعبة ومهمه لكننا مستعدون بشكل جيد .
2018/11/23 | 01:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حيدر عبد الكريم/ sport now   أبدا ناصر طلاع مدرب فريق البحري لكرة القدم أستعداد فريقه لمواجة نفط بغداد اليوم الجمعه ضمن الجولة الثامنه من الدوري العراقي الممتاز .

  وفي تصريح خص به وكالة sport now قال طلاع “مباراة النفط صعبة ومهمه للغاية ولكننا أستعدينا بشكل جيد وسوف نقدم أفضل مالدينا من اداء وروح

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