ناصر طلاع : مباراة النفط صعبة ومهمه لكننا مستعدون بشكل جيد .

2018/11/23 | 01:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حيدر عبد الكريم/ sport now أبدا ناصر طلاع مدرب فريق البحري لكرة القدم أستعداد فريقه لمواجة نفط بغداد اليوم الجمعه ضمن الجولة الثامنه من الدوري العراقي الممتاز .وفي تصريح خص به وكالة sport now قال طلاع “مباراة النفط صعبة ومهمه للغاية ولكننا أستعدينا بشكل جيد وسوف نقدم أفضل مالدينا من اداء وروح

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