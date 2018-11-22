الحكم على مرشد روحي اغتصب نساء من اتباعه بالسجن 15 عاما

2018/11/23 | 01:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرارميديا حكم على مرشد روحي كوري جنوبي يوم الخميس 22 نوفمبر 2018 بالسجن 15 عاما بتهمة اغتصاب ثماني نساء كان بعضهن يضعنه في مصاف الآلهة.وقال القاضي تشونغ مون-سونغ أمام […]

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