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الحكم على مرشد روحي اغتصب نساء من اتباعه بالسجن 15 عاما
2018/11/23 | 01:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرارميديا حكم على مرشد روحي كوري جنوبي يوم الخميس 22 نوفمبر 2018 بالسجن 15 عاما بتهمة اغتصاب ثماني نساء كان بعضهن يضعنه في مصاف الآلهة.

وقال القاضي تشونغ مون-سونغ أمام […]

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