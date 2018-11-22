2018/11/23 | 01:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو | "برهم صالح " يصدر مرسوما جمهوريا بتعيين "محمدجميل المياحي " محافظا لواسط

مصدر الفيديو: I9xpeIWl_tA

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