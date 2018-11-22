2018/11/23 | 01:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرارميديا بعد مرور قرابة أربع سنوات على إعلان حلبجة المحافظة العراقية التاسعة عشر، وافقت الحكومة المركزية في بغداد على افتتاح مديرية الكمارك فيها.وقال ممثل الحكومة المركزية في المنافذ الحدودية، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص افتتاح أول مديرية تابعة للحكومة المركزية في محافظة حلبجة العراقية اسرار ميديا.

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