English | وظائف


سيول الكويت أزاحت الستار عن عشرات الألغام المدفونة ف الصحراء منذ الغزو
2018/11/23 | 01:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أزاحت السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها الكويت، خلال الأيام الماضية، الستار عن عشرات الألغام العراقية المدفونة في الصحراء منذ فترة الغزو في 1990.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيول الكويت أزاحت الستار عن عشرات الألغام المدفونة ف الصحراء منذ الغزو) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيول الكويت أزاحت الستار عن عشرات الألغام المدفونة ف الصحراء منذ الغزو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).


كامل التفاصيل في: بغداد بوست ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ الصدر يطلق حملة على دواعش الإرهاب والفساد
⋙ برهم صالح: العراق سينشيء وكالة لإعادة الإعمار
⋙ شاهد بالفيديو | المرصد الخبري مع ليث الجزائري .. علي الفيلي / ماجد الصوري / انسجام الغراوي - 2018/11/22
⋙ بغداد: سنرفع صادراتنا النفطية عبر ميناء جيهان التركي
⋙ موسكو: قضية بحر آزوف ذريعة جديدة غربية للضغط على موسكو
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | المرصد الخبري مع ليث الجزائري .. علي الفيلي / ماجد الصوري / انسجام الغراوي - 2018/11/22
⋙ شاهد بالفيديو | نشرة أخبار الحصاد 22-11-2018
⋙ بالصور : القبض على والدة طفل مطلقة أقدمت على قتله بمساعدة زوجها الاخرفي ميسان
الأكثر شيوعا