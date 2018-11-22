سيول الكويت أزاحت الستار عن عشرات الألغام المدفونة ف الصحراء منذ الغزو

2018/11/23 | 01:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أزاحت السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها الكويت، خلال الأيام الماضية، الستار عن عشرات الألغام العراقية المدفونة في الصحراء منذ فترة الغزو في 1990.

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