2018/11/23 | 01:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشطون: فرق الموت التابعة لإيران لم تترك البصرة حتى تعود لها..إنهم موجودون يعيثون في الأرض فسادًا

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