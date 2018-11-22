2018/11/23 | 01:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرار ميديا أكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أن النفط المصدر من كركوك يخضع لإشراف الحكومة الاتحادية في بغداد.
وقال عبد المهدي خلال مؤتمر صحفي إن “العراق سيرفع صادرات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد: سنرفع صادراتنا النفطية عبر ميناء جيهان التركي) نشر أولاً على موقع (اسرار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال عبد المهدي خلال مؤتمر صحفي إن “العراق سيرفع صادرات […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغداد: سنرفع صادراتنا النفطية عبر ميناء جيهان التركي اسرار ميديا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد: سنرفع صادراتنا النفطية عبر ميناء جيهان التركي) نشر أولاً على موقع (اسرار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد: سنرفع صادراتنا النفطية عبر ميناء جيهان التركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اسرار).