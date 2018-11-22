2018/11/23 | 01:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرار ميديا أكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أن النفط المصدر من كركوك يخضع لإشراف الحكومة الاتحادية في بغداد.وقال عبد المهدي خلال مؤتمر صحفي إن “العراق سيرفع صادرات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بغداد: سنرفع صادراتنا النفطية عبر ميناء جيهان التركي اسرار ميديا.

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