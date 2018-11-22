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بغداد: سنرفع صادراتنا النفطية عبر ميناء جيهان التركي
2018/11/23 | 01:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرار ميديا أكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أن النفط المصدر من كركوك يخضع لإشراف الحكومة الاتحادية في بغداد.

وقال عبد المهدي خلال مؤتمر صحفي إن “العراق سيرفع صادرات […]

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