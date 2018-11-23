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خبراء: مشروعات الربط السككي مع الكويت وإيران ستؤثر بشكل سلبي على نشاط المواني العراقية
2018/11/23 | 02:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يرى خبراء أن مشروعات الربط السككي مع الكويت وإيران ستؤثر بشكل سلبي على نشاط المواني العراقية

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