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السعودية: هطول أمطار رعدية تنذر بسيول كثيفة
2018/11/23 | 02:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية تنبيها متقدما بنظام الإنذار المبكر،يفيد بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من الرؤية الأفقيةعلى منطقة الرياض، ومنطقة الجوف والمنطقة الشرقية.

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