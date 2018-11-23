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وزير الاتصالات يعلن موعد افتتاح برج بغداد
2018/11/23 | 02:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد وزير الاتصالات، نعيم ثجيل يسر الربيعي، أمس الخميس، افتتاح برج بغداد في يوم رأس السنة.

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