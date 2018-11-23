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ناشطون يطالبون بإلإفراج عن جرو معتقل ويدينون قسوة الشرطة!
2018/11/23 | 02:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرار ميديا أنشأت مجموعة من المدافعين عن حقوق الجرو “بانغل” صفحة باسمه على فيسبوك، يطالبون فيها بإطلاق سراح الجرو الذي عض شرطيا، فاحتُجز خلف القضبان لفترة طويلة.

وذكرت صحيفة ديلي […]

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