2018/11/23 | 02:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرار ميديا أنشأت مجموعة من المدافعين عن حقوق الجرو “بانغل” صفحة باسمه على فيسبوك، يطالبون فيها بإطلاق سراح الجرو الذي عض شرطيا، فاحتُجز خلف القضبان لفترة طويلة.وذكرت صحيفة ديلي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ناشطون يطالبون بإلإفراج عن جرو معتقل ويدينون قسوة الشرطة! اسرار ميديا.

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