2018/11/23 | 02:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرارميديا دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا عن السلطات السعودية اثر الاشتباه في ضلوعها بقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، مؤكدا أهمية التحالف مع المملكة بالنسبة لبلاده ولیکان الاحتلال الإسرائيلي.وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب: “إسرائيل” ستكون في ورطة كبيرة دون السعودية! اسرار ميديا.

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