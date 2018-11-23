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ترامب: “إسرائيل” ستكون في ورطة كبيرة دون السعودية!
2018/11/23 | 02:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرارميديا دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا عن السلطات السعودية اثر الاشتباه في ضلوعها بقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، مؤكدا أهمية التحالف مع المملكة بالنسبة لبلاده ولیکان الاحتلال الإسرائيلي.

وقال […]

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