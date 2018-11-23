جواد بولس - اتركونا نحن العرب في اسرائيل لنحيا

2018/11/23 | 02:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بولس اتركونا نحن العرب في إسرائيل لنحياجواد بولسلم أتوقع أن تدفعني دعوة عادية للمشاركة في يوم دراسي قام على إعداده "مركز مينيرفا لحقوق الانسان" ، التابع لكلية الحقوق في الجامعة العبرية، والدائرة القانونية في بعثة الصليب الأحمر الدولي ، إلى الكتابة مجددًا في قضية "التطبيع" واسقاطاتها الملتبسة على حالتنا ، نحن المواطنين العرب في إسرائيل، وخلطها، كذلك، معنداءات المقاطعة التي تدعو اليها "ا......

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