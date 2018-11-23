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#فؤاد محمد - حكومة تونس في مواجهة الاتحاد العام للشغل
2018/11/23 | 02:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #فؤاد_محمد حكومة تونس في مواجهة الاتحاد العام للشغلاعداد : فؤاد محمدبعد أن فشلت المفاوضات بين الاتحاد العام للشغل و حكومة السيسي والتي استغرقت اربعة جلسات خلال أسبوع واحد, سعت خلالها حكومة يوسف الشاهد لتسويف مطاليب العمال و المستخدمين في القطاع العمومي في زيادة الاجور وتحسين مستوى المعيشة و قدرتهم الشرائية، بعد ان فشلت الحكومة في تحقيق ” سياسة اصلاحية ” و الحد من تدهور سعر صرف الدينار و التحكم......

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