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قطر لا ترى نهاية للخلاف الخليجي
2018/11/23 | 02:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   بغداد – ناس قال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم الخميس  إن رفض السعودية وثلاث دول عربية أخرى إنهاء المقاطعة السياسية والاقتصادية المستمرة منذ 17 شهرا لقطر عمل ”أخرق“ يعرض الأمن الإقليمي للخطر.

وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات التجارية وروابط النقل مع قطر في حزيران 2017 […]

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