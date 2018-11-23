2018/11/23 | 02:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرارميديا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مثير للدهشة يستخدم فيه حكم مباراة لكرم القدم في إحدى قرى محافظة شبوة اليمنية، البندقية وإطلاق الرصاص منها، بدلا من الصافرة المعتادة.وأطلق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



حكم مباراة يستخدم الرصاص بدلا من الصفارة! اسرار ميديا.

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