الهجرة الدولية: مليون و87 ألف نازح عراقي لم يعودوا حتى الآن إلى مناطق سكنهم الأصلية

2018/11/23 | 02:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت منظمة الهجرة الدولية عن وجود مليون و87 ألف نازح عراقي لم يعودوا حتى الآن إلى مناطق سكنهم الأصلية

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