مقتل وأسر 30 مسلحًا من ميليشيا الحوثي الإيرانية في معارك مع الجيش اليمني بين لحج وتعز

2018/11/23 | 02:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل العشرات من مسلحي ميليشيا الحوثي الإيرانية وجرح وأسر آخرون، أمس الخميس، في عمليات هجومية للجيش اليمني بإسناد من مقاتلات التحالف العربي، في جبهة الراهدة الحدودية الواقعة بين محافظتي لحج وتعز، جنوبي البلاد.

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