2018/11/23 | 02:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمليات العسكرية التي شهدتها الموصل كلفت نحو 300 مليار دولار

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