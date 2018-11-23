ارتفاع مخزون أميركا يضغط على أسعار النفط

2018/11/23 | 03:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت أسعار النفط أمس بعدما ارتفعت مخزونات الخام الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ كانون الأول (ديسمبر) 2017، ما يذكي المخاوف من تخمة

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