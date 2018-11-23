روسيا جسر عبور تمويلات إيران لأذرعها في المنطقة

2018/11/23 | 03:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الولايات المتحدة لأول مرة، منذ اندلاع الحرب السورية، في إطار مزيد خنق إيران في المنطقة عن وجود دور روسي كبير في

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