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روسيا جسر عبور تمويلات إيران لأذرعها في المنطقة
2018/11/23 | 03:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت الولايات المتحدة لأول مرة، منذ اندلاع الحرب السورية، في إطار مزيد خنق إيران في المنطقة عن وجود دور روسي كبير في

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