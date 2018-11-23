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ولي العهد السعودي يبدأ أول جولة خارجية له بعد مقتل خاشقجي
2018/11/23 | 03:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – ناس وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مساء الخميس إلى أبوظبي في بداية جولة خارجية هي الأولى له منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في 2 تشرين الأول.

وأفاد مراسل وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام” أن المدفعية في المطار أطلقت 21 طلقة ترحيبًا بولي العهد السعودي الذي […]

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