تقرير.. لطمس الهوية.. صراع روسي إيراني على الساحة الفكرية بسوريا يستهدف الطلاب والمناهج الدراسة

2018/11/23 | 03:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك معركة بالتوازي مع التمدد والهيمنة العسكرية والسياسية، التي تخوضها كل من إيران وروسيا، ساحتها المدارس السورية حيث تستهدف الأطفال لإيجاد فئة موالية مع مرور الوقت تعتنق إيديولوجية وثقافة كل منهما، ويعكف أخصائيون في قسم علم اللغات الروسي في جامعة دمشق على وضع كتب مدرسية جديدة.

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