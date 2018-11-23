2018/11/23 | 03:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منظمة دولية: من بين الأسباب التي تدفع كثيرًا من النازحين العراقيين إلى عدم العودة انعدام الأمن

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