إحالة مجموعة جديدة من مرتكبي الدكة العشائرية في البصرة للقضاء

2018/11/23 | 03:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات البصرة، عن إحالة مجموعة من مرتكبي الدكة العشائرية في مناطق الهارثة إلى القضاء.

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