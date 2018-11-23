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إحالة مجموعة جديدة من مرتكبي الدكة العشائرية في البصرة للقضاء
2018/11/23 | 03:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت قيادة عمليات البصرة، عن إحالة مجموعة من مرتكبي الدكة العشائرية في مناطق الهارثة إلى القضاء.

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