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أردوغان ينشد ودّ محمد بن سلمان
2018/11/23 | 03:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أنقرة – أثارت تصريحات تركية عن استعداد الرئيس رجب طيب أردوغان للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة

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