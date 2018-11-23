2018/11/23 | 03:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقرة – أثارت تصريحات تركية عن استعداد الرئيس رجب طيب أردوغان للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هامش قمة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان ينشد ودّ محمد بن سلمان) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أردوغان ينشد ودّ محمد بن سلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).