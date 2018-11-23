إضراب عام في تونس يُربك حسابات الشاهد

2018/11/23 | 03:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تونس – تنجرف الأزمة السياسية في تونس نحو توتر اجتماعي غير مسبوق بدأت ملامحه تتراكم بتصعيد جديد للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر

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