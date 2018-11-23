موعد مباراة الأهلي القادمة ضد المقاولون في الدوري المصري الممتاز 2018-19

2018/11/23 | 03:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال

يفتح استاد السلام بالقاهرة أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين الأهلي والمقاولون وذلك يوم الثلاثاء القادم 27 نوفمبر 2018 ميلادياً، الموافق 19 ربيع الأول 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز 2018-19.





ودع الشياطين الحمر بطولة كأس زايد للأندية الأبطال بعد التعادل 1/1 مع الوصل الإماراتي خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، باستاد "زعبيل" بالإمارات، فى إياب دور الـ16 من البطولة، وتعتبر هذه الخسارة هي الثانية على التوالي للأحمر في فترة قصيرة بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا على يد الترجي الرياضي، وسيحاول الأهلي في هذا اللقاء خطف الثلاث نقاط لتحسين الأوضاع في ظل النتائج السيئة الذي قدمها الفريق مؤخرًا اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا جول 50 لعام 2018 | القائمة الكاملة لأفضل اللاعبين في العالم لوكا مودريتش: من لاجئ إلى الأفضل في العالم جول 50 | ميسي أم رونالدو - من كان الأفضل في 2018؟

على الجانب الآخر فريق المقاولون الذي يقدم نتائج جيدة حتى الآن، استطاع من خلالها أن يحتل المركز الثامن برصيد نقطة بعد 13 جولة، وسيسعى الفريق لتقديم أداء مميز ومقنع واستغلال الحالة السيئة التي يمر بها الأحمر، والخروج بنقطة واحدة على أقل تقدير أمام بطل الدوري.





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موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون والقنوات الناقلة فيديو – الأهلي يودع بطولة زايد للأندية بعد التعادل مع الوصل

المباراة

الملعب

الموعد

الحكم القناة الناقلة

الأهلي - المقاولون استاد السلام

الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 ميلادياً، 19 ربيع الأول 1440 هجرياً، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية لم يتحدد بعد ON SPORT, Nile Sport

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