العثور على تمثال لملك سومري بذي قار

2018/11/23 | 03:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية حماية الآثار والتراث، أمس الخميس، العثور على تمثال يعتقد انه ملك سومري أو كاهن يحمل إناء على رأسه في ذي قار.

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