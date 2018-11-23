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العثور على تمثال لملك سومري بذي قار
2018/11/23 | 03:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت مديرية حماية الآثار والتراث، أمس الخميس، العثور على تمثال يعتقد انه ملك سومري أو كاهن يحمل إناء على رأسه في ذي قار.

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