2018/11/23 | 03:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية الأخيرة على شخصيات وكيانات تساعد على نقل النفط الإيراني إلى سوريا، وكذلك المساهمة في تمويل الميليشيات التابعة لإيران، عن تورط رجل أعمال سوري يدعى "محمد عامر الشويكي"، عبر شركته "جلوبال فيجن جروب" ومقرها موسكو ضمن هذه الشبكة في دعم إيران ونظام الأسد.

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